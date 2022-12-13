Mağusa Cemaliye ablasına ağlıyor

Mağusa'nın sevilen simalarından biri daha zamansız hayata veda etti.
Gazimağusa'nın sevilen ailelerinden Sallakoğulları ailesinin çınarı Cemaliye Lord Sallakoğulları hayatını kaybetti.
Çevresinde sevilen yardımseverliğiyle bilinen Cemaliye Sallakoğulları'nın vefatı Mağusa'da üzüntüyle karşılandı.
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