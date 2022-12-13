banner875
banner885
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
6 0
16 0
 
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
14 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
18 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
22 0
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
23 0
banner878
banner887

Mağusa Cemaliye ablasına ağlıyor

banner898

banner825
Mağusa Cemaliye ablasına ağlıyor
banner892
Mağusa'nın sevilen simalarından biri daha zamansız hayata veda etti.
Gazimağusa'nın sevilen ailelerinden Sallakoğulları ailesinin çınarı Cemaliye Lord Sallakoğulları hayatını kaybetti.
Çevresinde sevilen yardımseverliğiyle bilinen Cemaliye Sallakoğulları'nın vefatı Mağusa'da üzüntüyle karşılandı.
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.