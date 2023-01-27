Mağusa bir değerini daha kaybetti

Mağusa bir değerini ve sevilen simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mağusa’nın meşhur ŞİŞ kebabı ustası, emekli mücahit Sevilay Zabit bugün hayata gözlerini yumdu.

Zabit, yarın kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

