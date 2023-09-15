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Mağusa, bir çınarını daha kaybetti

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Mağusa, bir çınarını daha kaybetti
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Gazimağusa sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa'nin sevilen simalarından işadamı Cem Dana'nın babası Lastikçi Ali Dana'nın dün akşam vefat etti.
Dana’nın cenazesi bugün Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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