Londra’dan iki acı haber daha

Londra'da yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türklerden Mustafa Gençsoy ve Hüseyin Mahmut, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

1931 Peristerona doğumlu olan Gençsoy, Londra’daki Türklerin ilk buluşma yeri olan ve uzun yıllar aynı misyonu sürdüren KTC’nin lokalinde vatandaşlarımıza yardımcı olmuş, yol göstermişti.Avrupa'nın en eski Türk derneklerinden olan Kıbrıs Türk Cemiyeti eski Başkanı Mustafa Gençsoy, hastalığının yanısıra Kovid-19 virüsüyle mücadele ediyordu.İngiltere Kıbrıslı Türk Toplumunun liderlerinden Mustafa Gençsoy hayatının büyük bir bölümünü İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türk Toplumu için harcadı.İki yıldır sağlık sorunlarıyla uğraşan Gençsoy, 10 gün önce de Chelsea and Westminster Hastanesi’ne korona teşhisi ile kaldırıldı. 90 yaşındaki Mustafa Gençsoy tedavi gördüğü hastanede önceki akşam hayata gözlerini yumdu.Öte yandan Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Hüseyin Mahmut önceki gün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Mahmut’un vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu.Aslen Leymosunlu olup uzun yıllardır Londra'da yaşayan Hüseyin Mahmut’un vefat haberini kardeşi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.