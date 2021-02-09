Londra’dan bir acı haber daha

Londra’da yaşayan ve aslen Lurucinalı olan 55 yaşındaki Mehmet Akıner, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Covid-19 virüsü, Londra’da yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Akıner (Velettin) adlı bir Kıbrıslı Türk’ü daha aramızdan aldı.

Aslen Akıncılar (Lurucina)‘lı olan Mehmet Akıner, virüse yakalandığını bir hafta önce Facebook aracılığıyla duyurmuştu. Akıner, evinde kendi kendini tedavi etmeye çalışıyordu.

Elde edilen bilgilere göre Akıner’in sadece ateşi olduğu ve ağrı kesicilerle durumunu idare etmeye çalıştığı, konuştuğu yakınlarına da kendini oldukça iyi hissettiğini söylediği belirtiliyor.

En son önceki gün öğle saatlerinde bahçesindeki işlerini tamamladıktan sonra içeri girdiği, daha sonra yatağında ailesi tarafından ölü bulunduğu haber verildi.

Akıner’in ölümü ailesi ve yakınları içerisinde büyük bir şok etkisi yarattı.



