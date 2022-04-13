Lekesiz ailesinin acı günü

Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Emekli komutanlardan olan ve Yüz Başı olarak bilinen Mağusa sakini Mehmet Lekesiz bugün hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Lekesiz yarın kılınacak olan öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gazimağusa Kabristanlığına defnedilecek.