banner762
banner815
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
15 0
“Direnişimiz artacak”
“Direnişimiz artacak”
11 0
 
UKÜ galibiyetle başladı
UKÜ galibiyetle başladı
14 0
Bilginin Tarihine Yolculuk: Kütüphaneler
Bilginin Tarihine Yolculuk: Kütüphaneler
17 0
Doktorların eylemi askıda
Doktorların eylemi askıda
13 0
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı
Motodrag’da sezon Aydınköy’de açıldı
85 0
22 0
banner797
banner794

Lekesiz ailesinin acı günü

banner476

Lekesiz ailesinin acı günü
Mağusa bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Emekli komutanlardan olan ve Yüz Başı olarak bilinen Mağusa sakini Mehmet Lekesiz bugün hayata gözlerini yumdu.
Mehmet Lekesiz yarın kılınacak olan öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gazimağusa Kabristanlığına defnedilecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.