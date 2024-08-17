Lefkoşa’da 88 yaşındaki Zekiye Başay evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Lefkoşa’da ikamet eden 88 yaşındaki Zekiye Başay, dün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polis basın bülteninde “ani ve gayri tabii ölüm” olarak yer alan olay, saat 14.00’te oldu.
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