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Lefkoşa’da 88 yaşındaki Zekiye Başay evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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Lefkoşa’da 88 yaşındaki Zekiye Başay evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti
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Lefkoşa’da ikamet eden 88 yaşındaki Zekiye Başay, dün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis basın bülteninde “ani ve gayri tabii ölüm” olarak yer alan olay, saat 14.00’te oldu.
 
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