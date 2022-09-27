Lefkoşa yasa boğuldu

Lefkoşa'nın sevilen simalarından Sinem Özkeser bu sabah hayatını kaybetti. Sinem Özkeser'in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Özkeser'in cenazesi, bugün kılınacak ikindi namazı sonrası saat 16.00'da Haspolat Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Belediye Emekçileri Sendikası Lefkoşa Belediyesi emekçisi Sinem Özkeser için taziye mesajı yayımladı.

"Değerli üyemiz Lefkoşa Türk Belediyesi emekçisi Sinem Özkeser’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyoruz.

Hepimizin başı sağolsun…"

