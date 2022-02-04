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Lefkoşa sevilen eczacısını kaybetti

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Lefkoşa sevilen eczacısını kaybetti
Lefkoşa sevlen bir simasını daha kaybetti.
Lefkoşa’daki İkinci Selim Caddesi Apaydın Eczanesi’nin sahibi Vedat Akova hayatını kaybetti.
Akova’nın vefat haberi büyük üzüntü yarattı.
Vedat Akova yarın saat 13.00'te kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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