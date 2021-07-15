Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yıllarca Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Pazarı'nda sebze-meyve toptancılığı yapan Celal Şahin dün akşam saatlerinde vefat etti.
Yardımseverliği ve güleryüzlülüğü ile tanınan Celal Şahin bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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