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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetti

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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetti
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yıllarca Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Pazarı'nda sebze-meyve toptancılığı yapan Celal Şahin dün akşam saatlerinde vefat etti.
Yardımseverliği ve güleryüzlülüğü ile tanınan Celal Şahin bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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