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Lefkoşa'nın Tahir'i yok artık

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Lefkoşa'nın Tahir'i yok artık
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. 
 Uzun süredir yoğun bakımda, sağlık sorunları mücadele eden Lefkoşa'nın ve Lefkoşalının sevilen ve yüzü Tahir Yüksel akşam vefat etti.
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