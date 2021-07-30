Lefkoşa'nın Ersay ustası sevenlerini üzdü

Aslen Mallıdağlı olup uzun yıllardır Lefkoşa'da yaşayan Ersay Kultaş hayatını kaybetti.
Demirci ustası olarak 'Ersay usta' olarak bilinen Ersay Kultaş, 1974 öncesi Larnaka bölgesinde önemli işlere imza atmış bir kişi olarak biliniyordu.
Kultaş'ın cenazesi yarın saat 12.00'de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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