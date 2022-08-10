Lefkoşa, Lotti’sine ağlıyor

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Telekomunikasyon Dairesi emeklisi olan ve Lotti lakabıyla bilinen Halil İnönü bugün hayata gözlerini yumdu.

K.Kaymaklı Kulübü’nün de emektarlarından olan Halil İnönü için yarın saat 10.30’da K.Kaymaklı Kulübü’nde tören düzenlenecek. İnönü saat 11.30 Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.



