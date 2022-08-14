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Lefkoşa İsmet ablasına ağlıyor

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Lefkoşa İsmet ablasına ağlıyor
Lefkoşa'nın sevilen simalarından Hidden Garden'ın sahibi iş İnsanı İsmet Ertaç hayatını kaybetti.
Sağlık sorunlarından dolayı İstanbul'da tedavi gören 68 yaşındaki İsmet Ertaç hayata gözlerini yumdu.
Ertaç'ın'ın vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü.
Ertaç'ın cenazesi, bugün saat 12.00'de İsmail Safa Camisinde kılınacak cenaze sonrası Lefkoşa Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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