Lefkoşa bir değerini daha yitirdi

Lefkoşa'nın tanınmış simalarından tıbbii laboratuar uzmanı Önol Aktolga hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süreden beridir tedavi görmekte olan Önol Aktolga'nın dün gece hayatını kaybettiği bildirildi.
Aktolga'nın cenazesinin yarın kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
Aktolga Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden 5 dönem, tam 16 sene boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunmuştu
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