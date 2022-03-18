Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa sevilen ve sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıllarca TMT içerisinde görev alan ve Cemal Komutan olarak bilinen Cemal Türegün bugün hayata gözlerini yumdu.

Ulusal Birlik Partisi’nin Marmara Örgütü’nün uzun yıllar örgüt başkanlığını da yapan Cemal Türegün yarın saat 14.00’te kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

