banner583
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
18 0
43 0
 
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
27 0
Tünel rekorla kapandı
Tünel rekorla kapandı
21 0
İskele Cenker’le lider
İskele Cenker’le lider
83 0
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
46 0
Yeşilova, Girne'de kazandı
Yeşilova, Girne'de kazandı
28 0
banner661

Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

banner476

banner714
Lefkoşa bir değerini daha kaybetti
Lefkoşa'nın tanınmış ve değerli simalarından Foto Atlas olarak bilinen Faik Atlas bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Yıllarca Lefkoşa'da fotoğrafcılık yapan, sohbeti seven kişiliğiyle bilinen Faik Atlas bir süreden beridir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Atlas'ın vefatı başta ailesi olmak üzere Lefkoşa'da üzüntüyle karşılandı.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.