Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa'nın tanınmış ve değerli simalarından Foto Atlas olarak bilinen Faik Atlas bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Yıllarca Lefkoşa'da fotoğrafcılık yapan, sohbeti seven kişiliğiyle bilinen Faik Atlas bir süreden beridir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Atlas'ın vefatı başta ailesi olmak üzere Lefkoşa'da üzüntüyle karşılandı.
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