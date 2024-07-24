Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden Avni ailesinin sevilen çınarı Şenay Avni, dün vefat etti.

Avni’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini, yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

