Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın sevilen çınarlarından, TMT komutanı, efsane futbolcu, Yenicami Ağdelen Spor Kulübü kurucularından Erol Türker dün vefat etti.
Türker’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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