Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kaygılı ailesinin çınarı olan Tayyar Kaygılı bugün hayata gözlerini yumdu.
Tayyar Kaygılı yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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