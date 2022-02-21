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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

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Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti
Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Basın camiasının saygı değer gazetecilerinden Ufuk Çağa ve Artun Çağa’nın anneleri olan Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden Feriha Efe hayatını kaybetti.
Fedakarlığı ve iyilikseverliğiyle bilinen Feriha Efe bugün kılınan öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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