banner762
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
8 0
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
29 0
 
Candan Erçetin mest etti
Candan Erçetin mest etti
15 0
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
117 0
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
11 0
Akaryakıta okkalı bir zam daha
Akaryakıta okkalı bir zam daha
21 0
Çetinkaya kayıpsız gidiyor
Çetinkaya kayıpsız gidiyor
75 0
banner797

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner714
Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti
Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa Köşklüçiftlik bölgesinin sevilen simalarından olan 95 yaşındaki Nedret Avkıran hayatını kaybetti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin emekli başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın halası olan Nedret Avkıran, bir dönem Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin faal üyelerindendi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.