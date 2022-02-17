Lefkoşa bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa Köşklüçiftlik bölgesinin sevilen simalarından olan 95 yaşındaki Nedret Avkıran hayatını kaybetti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin emekli başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın halası olan Nedret Avkıran, bir dönem Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin faal üyelerindendi.
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