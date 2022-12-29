Lefke yasa boğuldu

Ülkemizin büyük yerleşim yerlerinden Lefke sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke bölgesinin sevilen ailelerinden olan Çetereisi ailesinin sevilen, sayılan simalarından Hasan Çetereisi hayata tutunamayarak bugün vefat etti.

Hasan Çetereisi yarın Lefke Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.

