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Lefke ‘Pele’sini kaybetti

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Lefke ‘Pele’sini kaybetti
Aslen Lefkeli olan ve bir süreden beridir Gaziveren’de yaşamını sürdüren Lefke bölgesinin sevilen simalarından Hasan Kıvanç Sayılır dün akşam vefat etti.
Lefke Kulübü eski genel sekreterlerinden ve bölgenin sevilen simalarından Pele lakaplı Kıvanç Hasan Sayılır’ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Sayılır bugün Gaziveren Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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