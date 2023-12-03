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Lefke, Niyazi abisine ağlıyor

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Lefke, Niyazi abisine ağlıyor
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Lefke sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke’nin sevilen simalarından Niyazi Selkar hayatını kaybetti
Selkar'ın cenazesi bugün kılınan öğle namazının ardından Lefke Kabristanlığı'na defnedildi.
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