Lefke, Niyazi abisine ağlıyor

Lefke sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke’nin sevilen simalarından Niyazi Selkar hayatını kaybetti
Selkar'ın cenazesi bugün kılınan öğle namazının ardından Lefke Kabristanlığı'na defnedildi.
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