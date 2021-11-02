Lefke, Nevres ablasına ağlıyor

Lefke sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke’nin sevilen ailelerinden olan Nizam ailesinin çınarı Nevres Nizam dün gece hayatını kaybetti.

İki erkek evladı olan Nevres Nizam, Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam’ın da annesiydi.

Nizam’ın cenazesinin yarın saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.

