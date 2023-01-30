Lefke, Meyil ablasına ağlıyor

Lefke sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke’nin sevilen ailelerinden Seyitler ailesinin çınarı Meyil Seyitler bugün vefat etti.

75 yaşında hayatını kaybeden Meyil Seyitler’in cenazesi yarın Lefke Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.

