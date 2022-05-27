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Lefke Mazlum Hocasına ağlıyor

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Lefke efsanevi kalecisi ve sevilen öğretmeni Mazlum Hocasına ağlıyor

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Lefke Mazlum Hocasına ağlıyor
Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Mazlum Mercan bugün hayata gözlerini yumdu.

Lefke ve Milli Takımın efsanevi kalecilerinden olan Mazlum Mercan bölgenin sevilen ve sayılan öğretmenlerindendi.

Lefke sevdalısı olan Mercan evli ve iki çocuk babası idi. 
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