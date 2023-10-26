Lefke, Cahit amcasına ağlıyor

Ülkemizin batı ucundaki yerleşim yerlerinden Lefke bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke’nin sevilen çınarlarından olan Cahit Özbilenler bugün vefat etti.

Özbilenler’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Cahit Özbilenler’in cenazesi Cuma günü Lefke Orta Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında,Lefke Kabristanlığında defnedilecek.

