Lefke, bir değerini daha kaybetti

Lefke bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’in kıymetli babası ve Lefke'nin sevilen aydınlarından Hüseyin Yükselen dün vefat etti.
Yükselen, yarın Lefke Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Mezarlığı'na defnedilecek.
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