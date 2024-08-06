Lefke, Arif amcasına ağlıyor

Lefke bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsü yaşıyor.
Lefke’nin sevilen çınarlarından olan Arif Tosyalı bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Tosyalı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lefke Orta Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.