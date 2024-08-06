Lefke, Arif amcasına ağlıyor

Lefke bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsü yaşıyor.

Lefke’nin sevilen çınarlarından olan Arif Tosyalı bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Tosyalı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Lefke Orta Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.

