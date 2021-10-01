Lapta, Fikriye ablasına ağlıyor

Lapta sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lapta'da sakin Fikriye Muhtaroğlu yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün Lapta'da ikindi namazı sonrasında defnedilecek.

Yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.