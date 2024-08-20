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Lapta, Fatma teyzesine ağlıyor

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Lapta, Fatma teyzesine ağlıyor
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Lapta sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lapta köyünün sevilen çınarlarından, iyiliksever kişiliğiyle bilinen Fatma Karacan dün vefat etti.
Karacan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lapta Aşağı Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lapta Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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