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Lapta bir çınarını daha kaybetti

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Lapta bir çınarını daha kaybetti
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Lapta sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasollu olup, uzun yıllardan beridir Lapta’da yaşamını sürdüren Gülen Poyrazlar dün yaşamını yitirdi.
Poyrazlar’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Gülen Poyrazlar bugün Alsancak Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Alsancak Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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