Lapta bir çınarını daha kaybetti

Lapta'nın sevilen simalarından Feriha Yabangülü yaşamını yitirdi.

Lapta'nın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Cihangir'li olup Lapta'da ikamet eden Feriha Yabangülü’nün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Feriha Yabangülü’nün cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Lapta Mezarlığı’na defnedildi.



