Kusetoğulları sevenlerini yasa boğdu

Ülkemizin sevilen simalarından ve UBP Nergisli eski örgüt başkanı Hasan Kusetoğulları hayatını kaybetti.
Kusetoğulları’nın vefatı, başta ailesi olmak üzere çok sayıda sevenini yasa boğdu.
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