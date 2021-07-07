Kunduracı Hasan hayatını kaybetti

Lefkoşa Asmaaltı ve Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'da Asmaaltı Çarşı'sının ilk kundura ustalarından olan Hasan Kılıç bugün hayata gözlerini yumdu.
Kılıç'ın cenazesi bugün Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı'na defnedilecek.
Halkın Sesi Gazetesi olarak bizde merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine sabır dileriz.
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