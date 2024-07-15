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Kumyalı, Ali abisine ağlıyor

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Kumyalı, Ali abisine ağlıyor
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Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Kumyalı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kumyalı köyü sakinlerinden olan Ali Erzurumlu, bir süreden beridir verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek dün vefat etti.
Erzurumlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Kumyalı Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kumyalı Mezarlığı'na defnedildi.
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