Kumyalı, Ali abisine ağlıyor

Karpaz bölgesinin şirin köylerinden Kumyalı sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kumyalı’da efendiliğiyle bilinen, sevilen bir sima olan Ali Veci Soybir bugün hayatını kaybetti.
Soybir’in cenazesi kılınan ikindi namazı sonrasında Kumyalı Mezarlığı’na defnedildi.
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