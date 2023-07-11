Küçük Zehra, hayata tutunamadı

'nda, 11 Haziran pazar günü, bir otelde, ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Zehra Vuruşan'ın cenazesi bugün (11 Temmuz) Salı öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazına müteakip Kozanköy Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.