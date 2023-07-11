banner913
banner932
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
Plastik ürün kullanımı bugün itibarıyla yasaklanıyor
38 0
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
AB, itaatsizliği teşvik eden sosyal medya ağlarına yaptırım yapacak
11 0
 
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
22 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
1.8B 0
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
22 0
YDÜ’den bir ilk daha
YDÜ’den bir ilk daha
22 0
Ötüken rövanşı aldı
Ötüken rövanşı aldı
89 0
banner964

Küçük Zehra, hayata tutunamadı

banner476

banner825
Küçük Zehra, hayata tutunamadı
banner960
Girne Karaoğlanoğlu'nda, 11 Haziran pazar günü, bir otelde, ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Zehra Vuruşan'ın cenazesi bugün (11 Temmuz) Salı öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazına müteakip Kozanköy Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.