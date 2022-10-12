Küçük Arda hayata tutunamadı

İskele – Sınırüstü kavşağında 22 Eylül Perşembe günü meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan küçük Arda yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük Arda Okur, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesi sonucu bugün vefat etti. Arda bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Boğaziçi Kabristanlığı’na defnedilecek.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Kaza, 19 yaşındaki Eren Okur’un, kardeşi Arda’yı okuldan alıp Boğaziçi’nde bulunan evlerine götürdüğü sırada meydana geldi. Eren Okur’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, dönerek savruldu ve kavşaktan anayola çıkmak için bekleyen kamyon aracın arka kısmı ile çarpmıştı.

Arka koltukta oturan Arda, ağır yaralanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.



