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Kozanköy bir çınarını daha kaybetti

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Kozanköy bir çınarını daha kaybetti
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Beşparmak dağlarının güney yamaçlarındaki köylerinden olan Kozanköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor
Aslen Baf’ın Tera köyünden olan ve uzun yıllardır Kozanköy’de yaşamını sürdüren Özdem Bozdağlılar vefat etti.
Bozdağlıları’ın cenazesi dün Kozanköy Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında defnedildi.
 
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