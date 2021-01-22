Koronavirüse bir kurban daha

Dünyada ve ülkemizde devam eden yeni tip koonavirüs salgını can almaya da devam ediyor.

Ülkemizde Covid-19 pozitif vaka sayısı yükselmeye devam ederken tedavi gören bir kişi daha sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı basın bürosu tarafından yapılan açıklamada Covid-19 pozitif vakası olan 74 yaşındaki diabet, hipertansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan Süheyla Ur hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece ülkemizde koronavirüs hayatını kaybeden sayısı 12'ye yükseldi.