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Koronadan en genç kayıp

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Yaptırdığı PCR testi sonucunda 13 Ocak tarihinde pozitif olduğunu öğrenen Değirmenlik sakini 40 yaşındaki Salih Çarka dün akşam saatlerinde koronadan dolayı hayatını kaybetti

Koronadan en genç kayıp
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Ülkemizde koronavirüs nedeniyle tedavi gören bir kişi daha dün hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinde bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında akşam saatlerinde ise Değirmenlik sakini 40 yaşındaki Salih Çarka koronadan dolayı hayatını kaybetti. 13 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından korona testinin pozitif çıktığını yazan talihsiz adam, tedavisi devam ettiği sırada yoğun bakıma alınmıştı. Bu kayıp KKTC'de en genç kayıp olarak kayıtlara geçerken  koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı ise 14’e yükseldi.
 
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