Korkuteli'ni şok eden ölüm

Korkuteli’nde sakin Ömer Güner (E-39) bugün sabah saatlerinde ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Güner, ani rahatsızlık sonucu gitttiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.