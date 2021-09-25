Korkuteli'ni şok eden ölüm

Korkuteli’nde sakin Ömer Güner (E-39) bugün sabah saatlerinde ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Güner, ani rahatsızlık sonucu gitttiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.
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