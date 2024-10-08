Koraloğlu ailesi çınarına ağlıyor

Dikmen köyünün sevilen isimlerinden Remzi Koraloğlu vefat etti.
Koraloğlu vefatı nedeniyle başta ailesi olmak üzere bölge halkını üzüntütye boğdu.
Merhumun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Dikmen Mezarlığı’nda defnedilecek.
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