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Koraloğlu ailesi çınarına ağlıyor

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Koraloğlu ailesi çınarına ağlıyor
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Dikmen köyünün sevilen isimlerinden Remzi Koraloğlu vefat etti.
Koraloğlu vefatı nedeniyle başta ailesi olmak üzere bölge halkını üzüntütye boğdu.
Merhumun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Dikmen Mezarlığı’nda defnedilecek.
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