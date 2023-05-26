Kont ailesi çınarını kaybetti

İskele bölgesinin büyük köylerinden Topçuköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Topçuköy'ün sevilen çınarlarından Mulla Hüseyin Kont bugün vefat etti.

Kont'un cenazesi yarın Topçuköy'de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Topçuköy Mezarlığı'na defnedilecek.