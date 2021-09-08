Kombos ailesi çınarını kaybetti

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baflı olan ve 1974 sonrasında Güzelyurt'a yerleşen Kombos ailesinin çınarı Göksel Kombos hayatını kaybetti.
Göksel Kombos, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanluığı'na defnedildi.
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