banner583
banner590
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
Bu gençlere birileri dur diyecek mi?
39 0
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
96 0
 
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
20 0
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
27 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
43 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
15 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
banner529
banner570

Kölel ailesinin acı günü

banner476

Kölel ailesinin acı günü
banner601
Yeni Boğaziçi Belediyesi köylerinden Yıldırım'da sakin Asım Kölel dün akşam hayatını kaybetti.
Aslen Ergazili olan ve evlendikten sonra Yıldırım köyüne taşınan Asım Kölel, bir süreden beridir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gördüğü tedavi sonucunda hayata tutunamayarak vefat etti.
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde odacı olarak uzun yıllar çalışan ve emekliye ayrılan Kölel, iki kız çocuk babasıydı.
Yıldırım köyünün sevilen simalarından olan Asım Kölel'in cenazesi bugün öğlen kılınacak cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı'nda defnedilecek.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.