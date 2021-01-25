Kölel ailesinin acı günü

Yeni Boğaziçi Belediyesi köylerinden Yıldırım'da sakin Asım Kölel dün akşam hayatını kaybetti.

Aslen Ergazili olan ve evlendikten sonra Yıldırım köyüne taşınan Asım Kölel, bir süreden beridir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gördüğü tedavi sonucunda hayata tutunamayarak vefat etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde odacı olarak uzun yıllar çalışan ve emekliye ayrılan Kölel, iki kız çocuk babasıydı.

Yıldırım köyünün sevilen simalarından olan Asım Kölel'in cenazesi bugün öğlen kılınacak cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı'nda defnedilecek.