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Koçkar ailesi yasa boğuldu

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Koçkar ailesi yasa boğuldu
Lefkoşa’nın tanınmış simalarından birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ülke sporuna uzun yıllar hizmet veren ve Güreş Federasyonu’nda yıllarca hakemlik ve Judo Hapkido ve Kickboks Federasyonu’nda da görev yapan Kemal Koçkar yaşamını yitirdi.
Koçkar yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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